البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.03 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.03 % ما يعادل 0.18 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 537.17 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 632,602 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 898,920 دولاراً نفذت من خلال 162 صفقة.