البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسبة 0.71 % ما يعادل 3.84 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 541.01 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,676,066 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 2,937,865.142دولارًا نفذت من خلال 205 صفقة.