البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.13 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.13% ما يعادل 0.65 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 516.41 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 663,162 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 1,406,111 دولاراً نفذت من خلال 104 صفقات.