مؤشر بورصة تونس يواصل انخفاضه لليوم الثاني على التوالي

واصل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " تونندكس " تراجعه لليوم الثاني على التوالي حيث أنهى تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.34 %، ليصل عند 7124.86 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 3.111 مليون دينار تونسي، أي بنحو 1.11 مليون دولار، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبوصة، وانخفاض أسهم 28 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.