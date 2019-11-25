بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 69ر56 نقطة



أنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 69ر56 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5859 نقطة بنسبة ارتفاع 98ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر211 مليون سهم تمت من خلال 8036 صفقة نقدية بقيمة 6ر39 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 86ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4759 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر142 مليون سهم تمت عبر 4458 صفقة بقيمة 8ر8 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 16ر82 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6421 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 69 مليون سهم تمت عبر 3578 صفقة بقيمة 8ر30 مليون دينار.