الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة

أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، جلسة تداول مختصرة اليوم على انخفاض.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضاً 112.59 نقطة، أو 0.4 بالمئة، إلى 28051.41 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 12.65 نقطة، أو 0.4 بالمئة، ليغلق عند 3140.98 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 39.70 نقطة، أو 0.46 بالمئة. إلى 8665.47 نقطة.