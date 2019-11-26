الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات مستقرة بتاثير نتائج مالية متباينة لشركات التجزئة

استهلت مؤشرات الأسهم الرئيسية التعاملات على استقرار اليوم، بعدما أغلقت على مستويات قياسية مرتفعة في الجلسة السابقة، حيث أعلنت عدة شركات تجزئة نتائج مالية متباينة قبيل نشر أحدث سلسلة من بيانات ثقة المستهلكين.

وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 14.28 نقطة، أو 0.05 في المئة، ليصل إلى 28080.75 نقطة عند الفتح، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا 1.21 نقطة، أو 0.04 في المئة، إلى 3134.85 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 2.91 نقطة، أو 0.03 في المئة، إلى 8635.40 نقطة.