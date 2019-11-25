الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع وسط اجواء تفاؤل بشأن إتفاق تجارة مع الصين



استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على إرتفاع ، حيث تعززت التوقعات لهدنة في حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد تقرير بأن البلدين يقتربان من اتفاق.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 42.15 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة ليفتح على 27917.77 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 7.15 نقاط أو 0.23 بالمئة مسجلا 3117.44 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 39.76 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 8559.65 نقطة.