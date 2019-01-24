بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 8ر4 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5241 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر122 مليون سهم تمت من خلال 4300 صفقة نقدية بقيمة 8ر23 مليون دينار كويتي (نحو 54ر78 مليون دولار أمريكي) .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4782 نقطة وبنسبة انخفاض 16ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر55 مليون سهم تمت عبر 2259 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5493 نقطة وبنسبة ارتفاع 21ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر67 مليون سهم تمت عبر 2041 صفقة بقيمة 7ر20 مليون دينار (نحو 31ر68 مليون دولار).