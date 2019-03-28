بورصة باريس تنهي تعاملاتها على تراجع طفيف الخميس

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على تراجع طفيف في مؤشرها بنسبة 0.09 في المئة.

وانخفض مؤشر (كاك 40) بمقار 4.70 نقطة ليصل عند مستوى 5296.54 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.1 مليارات يورو.