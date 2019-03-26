بورصة باريس تغلق على ارتفاع الثلاثاء

بورصة باريس في استعادة جزء من الخسائر التي تكبدتها منذ يوم الجمعة الماضي، حيث أنهت تعاملاتها اليوم مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 0,89 %.

وارتفع مؤشر "كاك 40" 46.74 نقطة ليصل إلى مستوى 5.307.38 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.9 مليار يورو.