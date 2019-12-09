المؤشر الياباني يرتفع 0.81 في المئة في بداية التعامل بطوكيو



ارتفع المؤشر الياباني القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وصعد المؤشر 0.81‭‬‬‬ في المئة إلى 23544.31 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.74 في المئة إلى 1726.10 نقطة.