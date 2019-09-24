الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.25%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.25 % أي ما يعادل 78 نقطة، وأقفل عند مستوى 31829 نقطة.

وبلغ حجم التداول 70556970 سهماً نفذت في 295 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 151 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 122 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الأسمنت والاتصالات والتكنولوجيا والمواد الكيميائية وقطاع الهندسة على التداول الإيجابي في البورصة.