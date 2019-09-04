بورصة تونس تغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة تونس "تونندكس" على تراجع اليوم بنسبة 0.20 %، ليصل عند مستوى 7226.70 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المنقولة 5.335 ملايين دينار تونسي، ما يعادل نحو 1.870 مليون دولار، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة، وانخفاض أسهم 26 أخرى، وثبات أسهم 15 شركة مدرجة بالبورصة.