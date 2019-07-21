مؤشر بورصة تونس الرئيس يقفل تعاملات الأسبوع منخفضًا



أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس"تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 7ر0 %، ليصل عند 7201.31 نقطة.

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع نحو 2.8 مليون دينار تونسي، ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي.