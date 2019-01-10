الأسهم الأميركية تستهل تداولاتها متراجعةً

تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل تداولاتها اليوم الخميس، بعد صعودها على مدى أربعة أيام ، بفعل خيبة الأمل من تفاصيل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة و الصين ، وتقارير من شركات التجزئة عن موسم العطلات .

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 68.01 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 23811.11 نقطة.

كما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.45 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 2573.51 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 48.43 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 6908.65 نقطة.