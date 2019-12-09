أسعار الذهب في التعاملات الفورية ترتفع بنسبة 0.02%



ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 0.25 بنساً أو بنسبة 0.02% إلى 1474.85 دولاراً أمريكياً .

وهبط سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بمقدار 16.30 بنساً أو بنسبة 1.10% إلى 1459.65 دولاراً أمريكياً.