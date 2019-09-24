مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,520.13 بارتفاع قدره 0.70 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 747.80 بارتفاع قدره 2.91 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 7 ملايين و263 ألف و737 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و849 ألف و71 دينارًا بحرينيًا جرى تنفيذها من خلال 89 صفقة.