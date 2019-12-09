سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.31 %



انخفض سعر نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.20 بنساً أو بنسبة 0.31 % إلى 64.19 دولاراً أمريكياً.

وهبط سعربرميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 0.27 بنساً أو بنسبة 0.46 % إلى 58.93 دولاراً أمريكياً.