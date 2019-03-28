الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع الخميس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.

وانخفض مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي بنسبة 0.05 في المئة، ليصل عند مستوى 3320.29 نقطة، بينما تراجع مؤشر (أي بي إي إكس 35) الإسباني بمقدار 55.20 نقطة ليصل عند مستوى 9174.70 نقطة.

وهبط مؤشر (أي إي إكس) الهولندي بمقدار 1.43 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 543.71 نقطة.