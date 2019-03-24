مؤشر الأسهم البريطانية ينهي على انخفاض

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس فوتسي 100 تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية تعاملاته على انخفاض بنسبة 2.01 بالمائة، ما يعادل 147 نقطة، ليصل إلى 7207.59 نقطة.