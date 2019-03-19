استقرار الأسهم الأوروبية

تراوحت الأسهم الأوروبية بين الثبات والارتفاع الطفيف عند الفتح في جلسة الثلاثاء ، في ظل تحركات حذرة للمستثمرين قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)،

بينما توقفت محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثالثة للحصول على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، من خلال البرلمان في الوقت الراهن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، بعد أربع جلسات من المكاسب القوية، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني بأقل من 0.05%، وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1%.

وانخفض قطاع البنوك الشديد التأثر بأسعار الفائدة 0.2%، بعد أن قفز ما يزيد عن نقطة مئوية كاملة من حيث القيمة أمس الاثنين، بعد تأكيد عقد محادثات اندماج بين دويتشه بنك وكومرتس بنك.