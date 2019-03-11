أسهم أوروبا تنتعش بدعم أنباء عن اندماج بنوك

تعافت الأسهم الأوروبية اليوم، مع ارتفاع قطاع البنوك بفضل أنباء اندماج ساعدت في تخفيف أثر المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين أضر حادث تحطم طائرة بوينج 737 ماكس، بسهم سافران الفرنسية المصنعة لمحرك الطائرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 21 فبراير يوم الجمعة، بينما صعد المؤشر داكس الألماني 0.4%.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بشركات التصدير 0.7% في أداء يفوق مؤشرات منطقة اليورو مدعومًا بصعود أسعار النفط. وتراجع الجنيه الاسترليني في ظل الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان للتصويت على اتفاق انسحاب تقترحه الحكومة. وتصدر كومرتس بنك الألماني قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600 ليرتفع سهم البنك 4.1% بعد تقارير بشأن اندماج محتمل له مع دويتشه بنك الذي ارتفع سهمه أيضا 2.1%.