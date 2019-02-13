الأسهم الأوروبية ترتفع مع استقرار توقعات نمو الأرباح

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم حيث تعززت الأسواق العالمية بحالة التفاؤل حيال محادثات التجارة بين واشنطن وبكين وأظهرت البيانات أن توقعات نمو أرباح الشركات الأوروبية لم تعد تتراجع للربع الرابع بعد تعديلات عميقة بالخفض.

وفي الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % في حين زاد المؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة 0.6 % وارتفع كاك 40 في بورصة باريس 0.4 %.