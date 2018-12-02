البورصة المصرية تخسر 1ر5 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر5 مليار جنيه ليصل إلى 5ر744 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2ر1 مليار جنيه منها 509 ملايين جنيه تعاملات سوق الأسهم و 650 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 27ر1 في المئة مسجلًا 13150.08 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 93ر0 في المئة مسجلًا 675.23 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 88ر0 في المئة مسجلًا 1691.7 نقطة عند الإغلاق.