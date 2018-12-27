مؤشر بورصة لندن الرئيس على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 2.03%، ما يعادل 136.49 نقطة، ليصل عند مستوى 6584.68 نقطة.