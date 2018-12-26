مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.52%، مما يعادل 35.18 نقطة، ليصل عند مستوى 6685.99 نقطة.