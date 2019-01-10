الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على ارتفاع

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع. ‬

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.18 % ليصل إلى 3075.73 ‪‬نقطة‪.‬

وارتفع مؤشرا، "داكس" الألماني و "آي أي اكس" الهولندي بمقدار 28.27 نقطة و 1.56 نقطة على الترتيب، فيما كسب مؤشر "أي بي أي إكس 35" الأسباني 33.20 نقطة.