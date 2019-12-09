البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.11%، عند مستوى 1793.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.1 مليون ديناراً أردنيًا، وسط تداول 3.3 مليون سهماً، نفذت خلال 1,943 صفقة.