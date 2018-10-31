بورصة تونس تقفل على ارتفاعفي ختام مداولاتها

أقفلت بورصة تونس على 83ر7399 نقطة في ختام مداولات اليوم, محققة ارتفاعاً بـ 80ر0 بالمئة, فيما بلغت حركة رؤوس الأموال 2ر4 مليون دينار تونسي.

وحققت اسهم 23 شركة مدرجة في البورصة ارتفاعاً، فيما تراجعت اسهم 30 اخرى، واستمرت 11 شركة على وضعها.