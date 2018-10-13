بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2ر1 بالمائة ليصل عند 7504 نقطة.

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع بمعدل يومي 7 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 48ر2 مليون دولار أمريكي.