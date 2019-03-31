البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 1.48%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 1.48% ما يعادل 7.98 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 530.45 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 400,602 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 600,566 دولار نفذت خلال 190 صفقة.