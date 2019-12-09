مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 128ر0%



أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 87ر4020 نقطة منخفضًا بـ 17ر5 نقطة وبنسبة 128ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 04ر4026 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و174 ألف و644 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر41% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و998 ألف و302 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 017ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 40ر19 مليار ريال عماني.