البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.27%



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.27% ما يعادل 1.44 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 525.08 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 123,712 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 206,971 دولاراً نفذت من خلال 83 صفقة.