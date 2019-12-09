البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.37% ما يعادل 1.96 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 524.37 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 433,271 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 922,618.19 دولاراً نفذت خلال 99 صفقة