الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع



أغلق مؤشر بورصة كراتشي أكبر أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.72% أي ما يعادل 289 نقطة، وأقفل عند مستوى 40442 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 217616790 سهماً، نفذت في 371 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 136 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 217 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.