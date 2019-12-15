البورصة العراقية تغلق على ارتفاع



أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.60% , متوقفا عند 486.8 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 594,736,251 سهمًا, بقيمة 463,280,632 دينارًا عراقيا, تحصلت من إبرام 376 صفقة, شملت 31 شركة مساهمة, من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 11 شركة, وانخفاض أسهم 7 ,فيما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.

