البورصة العراقية تغلق على تراجع لليوم الثاني على التوالي
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البورصة العراقية تغلق على تراجع لليوم الثاني على التوالي

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العرب اليوم - البورصة العراقية تغلق على تراجع لليوم الثاني على التوالي

سوق العراق للأوراق المالية
بغداد - العرب اليوم

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على تراجع بنسبة 0.04% , متوقفا عند 482.06 نقطة.
وسجل المؤشر انخفاض اسهم 8 شركات, وارتفاع اسهم 3 شركات, فيما حافظت 22 شركة على اسعار اسهمها.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,118,066,513 سهما, بقيمة 2,817,719,396 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 317 صفقة, شملت 33 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.

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البورصة العراقية تغلق على تراجع لليوم الثاني على التوالي البورصة العراقية تغلق على تراجع لليوم الثاني على التوالي



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