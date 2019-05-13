40 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 6ر2 مليون طن

عبرت المجرى الملاحي ل قناة السويس اليوم في الاتجاهين، 40 سفينة بحمولات بلغت مليونين و600 ألف طن.

وبينت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة القناة عبور 19 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و200 ألف طن، وعبور 21 سفينة ضمن قافلة الجنوب بحمولات بلغت مليونا و400 ألف طن.