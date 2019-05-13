البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.05 % ما يعادل 0.28 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 530.13 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 123,999 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 165,692 دولاراً نفذت من خلال 92 صفقة.