البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض
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البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

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العرب اليوم - البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

البورصة الفلسطينية
رام الله ـ العرب اليوم

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.05 % ما يعادل 0.28 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 530.13 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 123,999 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 165,692 دولاراً نفذت من خلال 92 صفقة.

 

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البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض



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البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض



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