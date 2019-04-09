البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.2 % ما يعادل 1.05 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 538.40 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 569,514 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1,132,453 دولارًا نفذت من خلال 121 صفقة.