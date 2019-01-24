الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.58 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.58 % أي ما يعادل 231 نقطة، وأقفل عند مستوى 40289 نقطة.

وبلغ حجم التداول 158761680 سهماً نفذت في 361 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 161 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 177 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.

واستحوذت أسهم شركات المواصلات والبنوك التجارية، وشركات المواد الكيميائية والاتصالات والتكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة.