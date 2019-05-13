بورصة البحرين تغلق على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,416.15 بانخفاض وقدره 11.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 758.79 بانخفاض وقدره 19.52 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم مليونين و279 ألف و415 سهم بقيمة إجمالية قدرها 503 ألاف و381 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 70 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.23 % من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.