متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
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متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الذهب
القاهرة -العرب اليوم

   

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 719.34 جنيه $41.55
سعر الذهب عيار 22 659.40 جنيه $38.08
اسعار الذهب عيار 21 629.44 جنيه $36.35
اسعار الذهب عيار 18 539.51 جنيه $31.16
سعر الذهب عيار 14 419.62 جنيه $24.24
سعر الذهب عيار 12 359.67 جنيه $20.77
سعر الذهب عيار 9 269.75 جنيه $15.58
اسعار أوقية الذهب 22,371 جنيه $1,292
اسعار جنيه الذهب 5,035 جنيه $290.83
اسعار كيلو الذهب 719,339 جنيه $41,547
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متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري



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متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال فى مصر بالجنيه المصري



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