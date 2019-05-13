بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر59 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 5ر59 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5632 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر1 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر125 مليون سهم تمت من خلال 5826 صفقة نقدية بقيمة 2ر33 مليون دينار كويتي (نحو 5ر109 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4770 نقطة بنسبة 17ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر56 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار (نحو 5ر12 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر84 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6078 نقطة بنسبة انخفاض 37ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 08ر69 مليون سهم تمت عبر 3777 صفقة بقيمة 4ر29 مليون دينار (نحو 02ر97 مليون دولار).