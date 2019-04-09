بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 22ر56 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5725 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 97ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 18ر235 مليون سهم تمت من خلال 8448 صفقة نقدية بقيمة 3ر39 مليون دينار كويتي (نحو 69ر129 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر26 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5004 نقطة وبنسبة 54ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر166 مليون سهم تمت عبر 4562 صفقة نقدية بقيمة 10ر11 مليون دينار (نحو 63ر36 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 49ر96 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6104 نقطة وبنسبة انخفاض 5ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر68 مليون سهم تمت عبر 3886 صفقة بقيمة 2ر28 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار).