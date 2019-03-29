بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 6ر9 نقطة
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بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 6ر9 نقطة

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العرب اليوم - بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 6ر9 نقطة

بورصة الكويت
الكويت - العرب اليوم

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 6ر9 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5583 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر181 مليون سهم تمت من خلال 6166 صفقة نقدية بقيمة 6ر31 مليون دينار كويتي (نحو 28ر104 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4872 نقطة وبنسبة 32ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر120 مليون سهم تمت عبر 3286 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار (نحو 11ر22 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5957 نقطة وبنسبة ارتفاع 11ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر60 مليون سهم تمت عبر 2880 صفقة بقيمة 8ر24 مليون دينار (نحو 84ر81 مليون دولار).

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بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 6ر9 نقطة بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 6ر9 نقطة



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بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 6ر9 نقطة بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 6ر9 نقطة



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