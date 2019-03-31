بورصة الكويت تنهي تعاملات مارس على ارتفاع للمؤشر العام 34 نقطة

أنهت بورصة الكويت اليوم تعاملات شهر مارس على ارتفاع للمؤشر العام 34 نقطة ليبلغ مستوى 5617 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر153 مليون سهم تمت من خلال 5287 صفقة نقدية بقيمة 3ر37 مليون دينار كويتي (نحو 123 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 45 نقطة ليصل إلى مستوى 4917 نقطة وبنسبة 92ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر68 مليون سهم تمت عبر 2373 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار).

وكذلك ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 5986 نقطة بنسبة صعود 48ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 1ر85 مليون سهم تمت عبر 2914 صفقة بقيمة 9ر32 مليون دينار (نحو 5ر108 مليون دولار).