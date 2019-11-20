الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم جراء مخاوف بشأن تقدم محادثات التجارة بين واشنطن وبكين وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر هبوط وقادت شركات أشباه المواصلات الخسائر.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا ‭0.62‬ % إلى‭23148.57 ‬نقطة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 % إلى ‭‭‭‬‬1691.11 نقطة وهي أكبر خسارة منذ 14 نوفمبر .