البورصة ترتفع 1.2% بدعم أجنبي في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وسجل مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة ارتفاعا بنسبة 1.2%.

كما ارتفع مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.26%.

وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة بنسبة 0.42%.. واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو البيع.